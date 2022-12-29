Разработчики из России показали тизер демоверсии игры по сериалу «Сверхъестественное»

Разработчики из популярной российской студии Red Star Games показали тизер демоверсии игры по сериалу «Сверхъестественное» (Supernatural). Он получил название Supernatural: The game.

Известно, что эта игра будет состоять из 5-ти глав. Сообщается, что первую главу можно будет скачать абсолютно бесплатно. Она будет приквелом телесериала «Сверхъестественное», рассказывая историю братьев Винчестеров из детства.

Остальные главы посвящены Дину Винчестеру как самостоятельному охотнику на всякую нечисть. Отдельно разработчики отметили, что голос Дину Винчестеру подарил его актёр озвучки из русского дубляжа, то есть Михаил Тихонов.

Добавим, что релиз Supernatural: The game сотсоится в 2023 году.



