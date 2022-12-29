Российский певец Филипп Киркоров впервые проинформировал о своем романе с певицей Азизой

Поп-король российской эстрады Филипп Киркоров рассказал о своих отношениях с певицей Азизой.

Некоторое время в Сети распространялись сплетни о том, что у звезд эстрады был роман. Киркоров решил рассказать правду об отношениях с коллегой.

«Мы с Азизой зажигали, сильно ревновали друг друга когда-то! Азизу любила очень сильно моя мама. Она всегда готовилась к ее приходу, даже пекла пироги. Мама тщательно готовилась к встрече своей невесты», — рассказал артист.

Филипп Бедросович также добавил, что исполнительница все время от него «куда-то уплывала». Киркоров заявил, что с Азизой его связывает исключительно крепкая дружба и отметил, что она может ему «позвонить ему в любое время суток».