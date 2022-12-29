Сериал «САШАТАНЯ» возвращается на канал ТНТ

Канал ТНТ представляет новый сезон семейного скетчкома «САШАТАНЯ». Выйдет сериал 9 января в 20.00. Об этом сообщили в пресс-службе телеканала.

Авторы обещают, что в каждой из 20-ти серий 8-го сезона многосерийного фильма с героями — Сашей, Таней, Мишей, Лилей, Евой, Сильвестром — будут происходить ситуации с легким, попадающим в точку юмором. Согласно сюжету, после отъезда своей сестры Кати из Москвы Таня задумалась о втором ребенке. В частности, при помощи суррогатного материнства.

Саша попробует себя в роли тренера одной из футбольных команд, попытается заработать средства за счет сына, а также станет жертвой розыгрыша своих коллег. К тому же, в телесериале поднимут тему домашнего насилия, детей в Сети и токсичных соседей.

Позади остались 260 эпизодов проекта, но новые серии порадуют телезрителей добрым юмором над актуальными проблемами и зарядят их позитивом на весь предстоящий год.