Дэн Уолбран подарил Саше Зверевой золотые часы ROLEX стоимостью более миллиона рублей

Саша Зверева похвасталась перед подписчиками своего блога роскошным подарком от американского мужа. Дэн Уолбран вручил певице дорогие часы стоимостью более миллиона рублей.

Артистка получила от избранника часы Rolex Datejust 41, которые усыпаны бриллиантами. Подарок привел звезду эстрады в настоящий восторг. Как призналась многодетная мама, она очень давно мечтала именно об этой модели.

«Сначала я не хотела акцентировать внимание на этом, поэтому молчала. Но затем подумала: „нет! Буду хвалить своего мужа на весь мир!“ Когда я рассказываю подругам о его доброте и терпении по отношению ко мне (а я вообще-то не сахар и не подарок в отношениях, кручу-верчу, со мной не соскучишься), то у них глаза наполняются слезами!» — поделилась Саша.

Зверева даже решила обратиться к психотерапевту, чтобы изменить свою манеру поведения с супругом. Теперь американец осыпает избранницу дорогими вещами. Кроме часов Дэн вручил любимой сумку Gucci и туфли Mach&Mach.