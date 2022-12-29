StarHit: Звезду шоу «Пацанки» Анну Тихую врачи успели спасти после попытки самоубийства

В конце октября появились фото, на которых Анну Тихую увезли в реанимацию без сознания. Ситуация напугала поклонников шоу «Пацанки».

Случилось это летом, но неприятные события до сих пор отзываются в душе «пацанки». Анна поделилась роликом, который напоминает о тяжелом периоде жизни. По словам Тихой, ее тогда могло не стать.

«Я ушла в какой-то свой мир. По словам врача, когда пришла в себя в реанимации, то была вероятность отъехать на 80%», — поделилась она.

Но на этом все не закончилось. Звезда телепроекта призналась, что недавно пыталась покончить с собой.

«Пока я лежала в больнице, думала рассказывать вам или нет. С одной стороны, о таком не принято говорить, но с другой, я переживаю непростой период и хочу с вами поделиться. У меня была попытка суицида».

Девушка была в шоке, когда осознала все происходящее.

«Не могу сказать, что хотела умереть, а когда сделала это, очень испугалась».

После случившегося девушку отправили на лечение в больницу скорой помощи, а через неделю перевели в психиатрическую больницу.