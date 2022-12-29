Уехавшая из РФ в Дубай дочь Анастасии Заворотнюк пожаловалась на проблемы со здоровьем

Пока тяжелобольная актриса Анастасия Заворотнюк мужественно борется с онкологическим заболеванием, ее семья столкнулась с новыми проблемами. О неприятностях неожиданно заговорила наследница звезды сериала «Моя прекрасная няня».

Дочь артистки ездит по заграницам. Недавно она покинула РФ и уехала жить вместе с супругом в Дубай, где парню предложили новую работу. 26-летняя Анна скрывает личность мужа. Известно только то, что он из Москвы и что они познакомилась во время учебы в университете Нью-Йорка. Вместе пара почти 7 лет.

Но радость путешествий ей омрачают многие неприятности. Дочь Насти призналась, что всегда мечтала провести зиму в теплых краях, на берегу моря. Она надеялась, что там укрепит иммунитет, но вышло все наоборот – модель постоянно болеет. Анна цепляет одну болячку за другой. Звезда призналась, что она не может излечиться от простуд.

«Меня опять продуло, сегодня стало еще хуже. Нету сил, я очень устаю. Порой мне кажется, что это с болезнью связанно. Но жива», — рассказала девушка своим подписчикам.

Отметим, что уже несколько месяцев Анастасия Заворотнюк находится в частной онкологической клинике в Москве под присмотром лучших врачей.