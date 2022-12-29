В «Иронии судьбы» Эльдара Рязанова нашли намек на принадлежность Ипполита к КГБ

В легендарной комедии «Ирония судьбы, или С легким паром!» Эльдара Рязанова современные зрители обнаружили намек на принадлежность Ипполита к КГБ. По мнению зрителей, этот персонаж в фильме самый странный.

Студенты, для которых был организован просмотр легендарной картины отечественного кинематографа, усмотрели странные моменты. Больше всего вопросов у них вызвал Ипполит. Некоторые решили, что он мог быть сотрудником КГБ, однако в самой ленте об этом ни слова не говорится.

По всей видимости, возлюбленный главной героини не бедный человек, если подарил любимой женщине дорогостоящие французские духи Climat Lancôme на новогодние праздники. В кадре герой появляется в дубленке, это тоже не самая дешевая одежда на то время.

Кроме того, у возлюбленного Нади самый престижный автомобиль «ВАЗ-2103». При этом на машине московские номера, а сам мужчина по сюжету проживает в Ленинграде. Можно предположить, что он является московским офицером спецслужб и пребывает в городе на спецзадании.