Вокруг ТВ: Надежда Ермакова объявила о пополнении в семье

Три месяца назад звезда знаменитого любовного проекта «Дом-2» 38-летняя Надежда Ермакова вышла замуж за другого участника скандальной телестройки. Супругом девушки стал 24-летний блогер Даниэль Чистов. Свадьба влюбленных состоялась в элитном ресторане в Московской области 12 сентября. В медовый месяц молодожёны отправились в Египет.

На днях Надежда заявила о пополнении в семье. Пара в будущем планирует детей, но пока их нет, то решила завести себе дома животное: котенка породы бенгал. Также она рассказала, что новый жилец поладил с собакой.

Ермакова написала поклонникам, что ее муж большой поклонник котов. Имя кошечки, которой, по заверению девушки, еще не исполнилось и двух месяцев, пара пока не выбрала. Поэтому чета попросила у поклонников помощи. Надежда заметила, что обязательно рассмотрит варианты, в которые кличка питомца будет начинаться на буквы «а» или «ф».