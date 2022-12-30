55-летнийроссийский певец Филипп Киркоров показал дорогие перстни с драгоценными камнями на публике

55-летний популярный певец Филипп Киркоров, которого еще называют королем отечественного шоу-бизнеса, в очередной раз поразил своих поклонников богатством и роскошью.

Артист вышел в свет, надев сразу несколько дорогих эксклюзивных перстней. На премьере кинофильма «СамоИрония судьбы», в которой сыграл одну из главных ролей, исполнитель предстал перед публикой в черном наряде с объемными плечами в сочетании с черной водолазкой, что, по большому счету, несвойственно для Киркорова. Дополнил образ артист кроссовками на платформе и небольшим клатчем.

Но вот украшения Филиппа Бедросовича сильно удивили многих присутствующих. На его руке красовалось не только кольцо с огромным камнем, но и другие перстни-доспехи, которые скрыли почти всю длину пальцев. Украшения были усыпаны драгоценными камнями.

Примечательно, что подписчиков Киркорова рассмешил его внешний вид, о чем они написали в многочисленных комментариях к опубликованным в соцсети снимкам.



