Yandex.RTB

Квасьневский охарактеризовал международную ситуацию

Image 16+
Квасьневский охарактеризовал международную ситуацию
В Мире
Фото из открытых источников

Занимавший ранее должность польского президента Квасьневский поделился своим мнением о сложившейся международной обстановке. Для издания Polsat он привел свой анализ ситуации и пришел к выводу, что она вступила в состояние «небезопасного хаоса». Бывший президент считает, что сейчас реальна угроза начала мирового военного противостояния.

Квасьневский считает, что прежнее международное устройство разрешено и одной из причин этого называет настроение в избрание американского президента Байдена. Также он указал на обострение ситуации вокруг Тайваня. 

«С начала конфликта на Украине мир кардинально изменился. Это был конец одной эры и начало новой, неизведанной эпохи… Сам факт того, что мы говорим о начале Третьей мировой войны, ужасает», – отметил Квасьневский.

Ранее заместитель руководителя совета безопасности России Медведев заявил, что ситуация на международной арене сильно обострилась.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Квасьневский охарактеризовал международную ситуацию

Сегодня, 09:28

Журналист Акопов рассказал об отношениях между Россией и Китаем

Вчера, 21:18

Кулеба заявил, что в украинском кризисе нельзя занять нейтралитет

Вчера, 15:28

Лукашенко сделал заявление, на что следует обратить внимание белорусам

28-12-2022, 20:13

Белорусские политические власти готовы организовать в стране переговоры

28-12-2022, 16:58

Ким Чен Ын выступил с докладом

28-12-2022, 09:18

РЕН ТВ: Вспышка коронавируса в Китае приобретает апокалиптический масштаб

26-12-2022, 20:04

Медведев считает, что союзы западных государств распадутся

26-12-2022, 08:53

В США рекордное сокращение добычи газа

25-12-2022, 20:03

Арестович выразил мнение о поставках со стороны США

25-12-2022, 17:58

Мантуров рассказал о несырьевом экспорте в этом году

25-12-2022, 10:33

Головченко призвал западные государства перестать навязывать другим свои порядки

25-12-2022, 08:38

Сунак провел новое назначение в правительство

24-12-2022, 20:13

Орбан выступает за продолжение экономического сотрудничества с Россией

24-12-2022, 16:03

Лукашенко обратился к Алиеву

24-12-2022, 11:28

Читатели американского издания прокомментировали материал о «Сармате»

24-12-2022, 09:53

В США обозначили позицию по инциденту на «Северном потоке»

24-12-2022, 08:48

Ведущий Карлсон выразил мнение о внешнем виде Зеленского

23-12-2022, 21:08

Политолог выразил мнение об отношениях США и Зеленского

23-12-2022, 10:18

«Обнищание европейцев стремительно нарастает» — Медведев о потолке цен на газ

23-12-2022, 10:03

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Что предшествовало убийству матери троих детей в Екатеринбурге
  • 27-12-2022, 12:13

Что предшествовало убийству матери троих детей в Екатеринбурге

Стали известны подробности жуткой трагедии в Екатеринбурге, где мать задушила пятимесячную дочку и ее братьев 10 и 15 лет. На допросе Анастасия

«РИА Новости»: Выяснилось, что похмелье делает с организмом человека
  • Вчера, 08:42

«РИА Новости»: Выяснилось, что похмелье делает с организмом человека

Наркологи рассказали, почему на следующее утро после застолья похмелье испытывают не все. Как пишут РИА Новости, дело в отличии синдрома хронического

Сладости и 10 других продуктов, которые препятствуют избавлению от жира на животе
  • Вчера, 21:23

Сладости и 10 других продуктов, которые препятствуют избавлению от жира на животе

Висцеральным называют такой вид жира, который накапливается у человека в брюшной полости. Избавление от жира имеет очень важное значение для

Самым популярным российским шоу в России 2022 года стали «Звезды в Африке»
  • Вчера, 13:41

Самым популярным российским шоу в России 2022 года стали «Звезды в Африке»

Издание «Вокруг ТВ» составило ТОП_7 самых популярных российских телешоу уходящего 2022 года. Уровень популярности программы оценивался интересом

Российский певец Филипп Киркоров впервые проинформировал о своем романе с певицей Азизой
  • Вчера, 20:03

Российский певец Филипп Киркоров впервые проинформировал о своем романе с певицей Азизой

Поп-король российской эстрады Филипп Киркоров рассказал о своих отношениях с певицей Азизой. Некоторое время в Сети распространялись сплетни о том,

Лариса Долина переборщила с фотошопом на фотографии с Клавой Кокой
  • 27-12-2022, 12:18

Лариса Долина переборщила с фотошопом на фотографии с Клавой Кокой

Лариса Долина готовится к совместной работе с певицей Клавой Кокой. По этому случаю обе исполнительницы встретились и сделали общую фотографию.

Новости партнеров
Новости партнеров
Назначен новый руководитель «Метростроя северной столицы»
  • 27-12-2022, 18:48

Назначен новый руководитель «Метростроя северной столицы»

В пресс-службе компании «Метрострой северной столицы» сообщается, что ее новым руководителем назначен Кирилл Петров. Это решение было принято на

Берлускони считает, что следует вести переговоры по урегулированию украинского кризиса
  • 27-12-2022, 12:43

Берлускони считает, что следует вести переговоры по урегулированию украинского кризиса

Занимавший ранее должность руководителя итальянского правительства и нынешний политический лидер партии «Вперед, Италия» Берлускони сделал заявление

Ходить без альпинистской обуви невозможно – Вишневский об уборке снега в Петербурге
  • 28-12-2022, 12:13

Ходить без альпинистской обуви невозможно – Вишневский об уборке снега в Петербурге

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский в комментарии Peterburg News заявил, что для горожан каждый снегопад создает

Мантуров рассказал о запуске производства на заводе Toyota в Санкт-Петербурге
  • 28-12-2022, 14:18

Мантуров рассказал о запуске производства на заводе Toyota в Санкт-Петербурге

Один из заместителей руководителя российского правительства и министр промышленности и торговли Мантуров сделал заявление о планах относительно