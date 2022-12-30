Квасьневский охарактеризовал международную ситуацию

Занимавший ранее должность польского президента Квасьневский поделился своим мнением о сложившейся международной обстановке. Для издания Polsat он привел свой анализ ситуации и пришел к выводу, что она вступила в состояние «небезопасного хаоса». Бывший президент считает, что сейчас реальна угроза начала мирового военного противостояния.

Квасьневский считает, что прежнее международное устройство разрешено и одной из причин этого называет настроение в избрание американского президента Байдена. Также он указал на обострение ситуации вокруг Тайваня.

«С начала конфликта на Украине мир кардинально изменился. Это был конец одной эры и начало новой, неизведанной эпохи… Сам факт того, что мы говорим о начале Третьей мировой войны, ужасает», – отметил Квасьневский.

Ранее заместитель руководителя совета безопасности России Медведев заявил, что ситуация на международной арене сильно обострилась.