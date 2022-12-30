Журналисты The Times рассказали о заявлениях Путина и Сергеева в начале 2000-х годов

Журналисты издания The Times пересказали содержание опубликованного национальным архивом Великобритании материла о заявлениях Путина в 2001 году и занимавшего должность руководителя российского оборонного ведомства Сергеева. Выяснилось, что еще тогда президент России при общении с британским премьер-министром Блэром заявлял, что не хочет оказаться в качестве «анти-НАТО» и чтобы к нему относились, как к противнику этого блока.

Также сообщается, что министр обороны того времени Сергеев характеризовал сценарий дальнейшего расширения НАТО на восток как серьезную ошибку в сфере международных отношений, которая, по его мнению, повлечет за собой ответную реакцию со стороны политических властей Российской Федерации.