Журналисты The Times рассказали о заявлениях Путина и Сергеева в начале 2000-х годов

Наркологи рассказали, почему на следующее утро после застолья похмелье испытывают не все. Как пишут РИА Новости, дело в отличии синдрома хронического
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В 2022 году российский концертный рынок сократился более чем на 30%, преимущественно из-за отъезда известных артистов из страны и запрета на
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Издание «Вокруг ТВ» составило ТОП_7 самых популярных российских телешоу уходящего 2022 года. Уровень популярности программы оценивался интересом
Один из заместителей руководителя российского правительства и министр промышленности и торговли Мантуров сделал заявление о планах относительно
Британский наемник Шариф Амин (Shareef Amin) по кличке «Рэмбо», который воевал за Киев, три месяца находится в одном из госпиталей в Бристоле после
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В Северной Корее проходит пленум центрального комитета рабочей партии государства. На нем с докладом выступил политический руководитель КНДР Ким Чен
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