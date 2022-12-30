Представитель законодательного органа Европейского союза от Ирландии Уоллес в социальной сети Twitter поделился своим мнением о дальнейших планах политических властей этого объединения по противостоянию с Российской Федерацией. Он возмутился этими намерениями, считая, что их проведение, сопряженное с дополнительными расходами, повлечет за собой падение доходов обычных граждан.

По оценке Уоллеса, у около 22 % населения государств Европейского союза в результате увеличения расходов на противодействие России уровень доходов сильно снизится. Тем не менее планы по дополнительным денежным затратам на меры по противостоянию Российской Федерации продолжают обсуждаться, что вызывает возмущение у ирландского депутата.