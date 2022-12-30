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Актер Максим Аверин признался, что его мама мечтала, что он женится на Марии Порошиной

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Актер Максим Аверин признался, что его мама мечтала, что он женится на Марии Порошиной
Знаменитости
Фото из открытых источников

Знаменитые российские актеры Максим Аверин и Мария Порошина были однокурсниками в одном институте. Тогда звезда телесериала «Глухарь» безответно в нее влюбился, но рассказал об этом спустя многие годы.

На днях Мария стала гостьей программы «Жизнь и судьба» с Борисом Корчевниковым. Ведущий попросил артиста передать привет его коллеге, однако он неожиданно признался в любви к коллеге. Оказалось, что Аверин был очень очарован Порошиной еще в студенческие годы.

Нельзя было не влюбиться в эти карие большие глаза! Прекрасные, нежные, карие глаза. Моя мама всегда мечтала, чтобы я на Машке женился. Всегда она переживала, почему это не произошло. Маня, у нас еще все впереди?

Не удивительно, что такое откровенное заявление удивило и даже шокировало Порошину. Мария не знала, что ответить. Но потом актриса взяла себя в руки и иронично дала обещание. Она сообщила, что ей необходимо еще 10 лет подумать.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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