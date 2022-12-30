Актер Садальский заявил о намерении Марка Варшавера подать на него иск в суд

Не так давно разгорелся скандал между Станиславом Садальским и администрацией театра «Ленком». В Youtube-шоу «Эмпатия Манучи» актер сообщил, что директор «Ленкома» Марк Варшавер якобы сводит счеты с Александрой Захаровой, дочерью режиссера Марка Захарова.

В своих соцсетях в театре дали опровержение словам Садальского:

«Может быть, он выдает желаемое за действительное, но Александра Марковна продолжает играть в спектаклях театра, получать приличную зарплату в 158 000 рублей в месяц. Она дополнительно получает пенсию и надбавку в размере 30 000 как народная артистка. Так что на финансовое положение и статус актрисы никто не посягал. Разве сам Садальский и все издания, распространяющие ложь. Театр вынужден подать иск за эти деяния»...

Садальский не стал молчать. В своем блоге он опубликовал ответный пост:

«Варшавер собирается подать в суд «за клевету». Якобы я сказал, что Александру Захарову уволили из театра. Во-первых, я не сказал, что ее «уволили». Я сказал, что ее «выживают», это большая разница. Она - отличная актриса, она дочь Марка Захарова, как бы от этого вас не мутило.











