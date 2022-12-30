Александр Гордон назвал свою соведущую Юлию Барановскую «обезьяной» на федеральном канале

Юлия Барановская вместе с Александром Гордоном не первый год ведут программу "Мужское/Женское". За все это время ведущие смогли стать друг другу не просто коллегами, но хорошими друзьями. Во время нового выпуска телешоу Гордон решил пошутить над соведущей.

Я все эти годы смотрю и думаю, кого мне напоминаешь... Мультик такой есть про слоненка и попугая. Там обезьяна. Вот рисовали просто с тебя, - сказал Александр.

После такого заявления поклонники шоу высказались в соцсетях. Пользователи посчитали, что Гордон откровенно, публично и без капли стеснения обозвал Барановскую. Сама экс-супруга Аршавина восприняла эту фразу в шутку.

Кстати, личная жизнь Юлии до сих пор привлекает внимание. Ранее ведущей предписывали связь с Лепсом, но официально эти слухи не подтвердились.

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