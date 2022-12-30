Александр Гордон назвал свою соведущую Юлию Барановскую «обезьяной» на федеральном канале

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Наркологи рассказали, почему на следующее утро после застолья похмелье испытывают не все. Как пишут РИА Новости, дело в отличии синдрома хронического
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Издание «Вокруг ТВ» составило ТОП_7 самых популярных российских телешоу уходящего 2022 года. Уровень популярности программы оценивался интересом
Поп-король российской эстрады Филипп Киркоров рассказал о своих отношениях с певицей Азизой. Некоторое время в Сети распространялись сплетни о том,
Лариса Долина готовится к совместной работе с певицей Клавой Кокой. По этому случаю обе исполнительницы встретились и сделали общую фотографию.
В пресс-службе компании «Метрострой северной столицы» сообщается, что ее новым руководителем назначен Кирилл Петров. Это решение было принято на
Занимавший ранее должность руководителя итальянского правительства и нынешний политический лидер партии «Вперед, Италия» Берлускони сделал заявление
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