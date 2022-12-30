Артист Дмитрий Колдун заявил о жизни после конкурсов «Фабрики звёзд» и «Евровидения»

Белорусский певец Дмитрий Колдун стал популярен в России после победы в вокальном проекте «Фабрика звёзд - 6» на Первом канале. В 2017 году исполнитель представил родную страну на песенном конкурсе «Евровидения», после чего просто пропал со сцены.

Накануне артист дал очередное интервью, в котором рассказал о причинах произошедшего. О периоде после «Фабрики звёзд» Дмитрий вспоминает:

«да, действительно была работа, но это была недорогая работа. Получали по 100 долларов за один концерт. На тот момент это было 2.5 тыс. руб. плюс 300 руб. суточных».

По словам певца, его узнаваемость после проекта была просто иллюзией. И хотя развитию карьеры это поспособствовало, но намного позже.

В определенный момент после «Евровидения» вокалист из Беларуси столкнулся с трудностями в развитии карьеры. Как считает Колдун, это произошло после конфликта с Виктором Дробышем. Два года, которые Колдун назвал "чёрной полосой" на творческом поприще, он не сидел на месте, а продолжал заниматься музыкой вместе с единомышленниками. В настоящее время он старается развивать свою карьеру и радовать поклонников новыми песнями.