Билеты на спектакль с Лией Ахеджаковой сняли с продажи в ДК «Выборгский»

После анонса данного спектакля в российском обществе образовалась волна негодования. Причиной недовольства стали резкие высказывания Лией Ахеджаковой о свое родине. Такое поведение Народной артистки России возмутило общественность.

Отметим, что по сюжету спектакля героиня Ахеджаковой живет воспоминаниями о прошлом, в ее памяти традиции из детства. Властная женщина, привыкшая все решать за других, безуспешно подыскивает сыну невесту. Однажды решается на важный шаг и отправляется в родной город. Оттуда привозит красавицу из проверенной семьи. Но четкий план по обустройству нового мира рушится. Сын противится навязанному браку, привезенная невеста оказывается не той, кем ранее представлялась.