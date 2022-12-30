Худяков: Крупная звезда намерена покинуть Россию вслед за народной артисткой Аллой Пугачевой

Экс-депутат Госдумы, а также создатель "Достойной жизни" Роман Худяков написал в соцсетях о возможном бегстве из России еще одной крупной звезды вслед за Аллой Пугачевой.

Худяков начал с того, что порадовался срыву сделки по продаже подмосковного замка Примадонны в деревне Грязь. Как написал политик, Галкину (признан иноагентом) пришлось недвижимость снять с продажи.

"Пускай стоит памятником стяжательству и безвкусице этих артистов", - написал он.

Следом бывший депутат написал, что один его знакомый риэлтор, занимающийся элитной недвижимостью, сказал, что "в ближайшее время еще одна очень известная звезда планирует расстаться с недвижимостью в РФ и уехать из страны". Эта звезда начала готовить почву и рассказывать, что ее на ТВ прикрывают и что она может делать в Сербии бизнес.

"Готовится крупная сделка и после её закрытия нас с вами ждут интересные события", - добавил Худяков, заявив, что этой знаменитости "давно пора".

Подписчики предположили, что Худяков возможно имеет ввиду Ксению Собчак, хотя сам он имени звезды не назвал.