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Итоги года в вопросе строительства метро обернулись для Беглова жесткой критикой со стороны петербуржцев

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Итоги года в вопросе строительства метро обернулись для Беглова жесткой критикой со стороны петербуржцев
Санкт-Петербург
Фото: gov.spb.ru

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, подводя итоги уходящего года в одном из телеэфиров, заявил, что самая сложная задача для города сегодня – это строительство метро. Жители Северной столицы в комментариях выразили мнение, что самое сложное в городе – это сам градоначальник.

В эфире телеканала «Санкт-Петербург» Беглов заявил, что трудности со строительством метро в городе связаны с тем, что все оборудование бывшего «Метростроя» находится в залоге у банков, а новому «Метрострою Северной столицы» приходится это оборудование арендовать. При этом Смольный пытался договорится с кредитными организациями о возвращении всего необходимого оборудования, но банки этого делать не намерены, пока все долги не будут оплачены.

Обсуждая выступление губернатора в социальных сетях, пользователи с иронией отмечают, что действительно самое сложное сегодня для Петербурга – это сам Александр Дмитриевич, без которого городу станет значительно легче и проще. Также горожане считают необходимым сменить нынешних руководителей Северной столицы с их запросами.

 

Также комментаторы напомнили, что в городе остаются нерешенными множество проблем, в числе которых уборка снега и вывоз мусора. Но даже это, по мнению петербуржцев, является для действующего градоначальника «очень сложным занятием».

 

Администраторы сообщества «Поребрик сити», в свою очередь, обратили внимание, что с такими низкими темпами метростроения «московское метро скорее дойдет до питерского», чем в Петербурге появятся обещанные новые станции. В комментариях в связи с этим выразили надежду, что заодно до Северной столицы доберется и мэр Москвы Сергей Собянин, так как Александр Беглов «совсем здесь не к месту».

 

Стоит отметить, что ранее губернатор Санкт-Петербурга пообещал жителям города 89 новых станций метро к 2050 году, однако горожане и представители экспертного сообщества скептически отнеслись к таким глобальным планам градоначальника. Позже, в ходе «прямой линии», Александр Беглов объяснил, что имел в виду все новые объекты подземки в целом, включая вестибюли и эскалаторы. В результате СМИ уже добавили заявление главы региона в список его невыполненных обещаний.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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