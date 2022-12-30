«Ликвидация-2», «Челюскин» и «Правдивая ложь» выйдут в прокат в 2023 году

В наступающем 2023 году зрителей ожидает немало интересных сериалов, причем не только зарубежных, но и отечественных. Появился топ-5 самых ожидаемых многосерийных фильмов грядущего года.

Больше всего привлекает внимание продолжение культового сериала "Ликвидации", о котором говорилось еще в 2015 году. Роль подполковника УГРО исполнит Владимир Машков. Подробностей пока нет, но известно, что действие будет происходить в РСФСР. Премьера состоится осенью.

Далее идет сериал "Правдивая ложь" от Джеймса Кэмерона, новый проект "Асока" и долгожданная экранизация "Задачи трёх тел" в исполнении Netflix.

А вот замыкает топ-5 самых ожидаемых сериалов недавно анонсированный исторический фильм "Челюскин", который спродюсирует Фёдор Бондарчук. Старт съёмок намечен в начале 2023 года, а премьера состоится ближе к лету.