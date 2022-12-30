Ляйсан Утяшева задумалась о том, чтобы стать известной певицей

После завершения своей успешной спортивной карьеры 37-летняя Ляйсан Утяшева решила развиваться в сфере творчества. Гимнастка стала телеведущей. В минувшем году она запустила авторское YouTube-шоу. А вчера спортсменка поделилась планами на ближайшее будущее. Жена Павла Воли задумалась о том, чтобы стать известной российской певицей.

В своем личном микроблоге Ляйсан разместила отрывок из новогоднего выступления. В кадре Утяшева спела вместе с певцом Стасом Пьехой. В подписи к видеоролику жена юмориста указала, что более десяти лет назад она согласилась на такой музыкальный эксперимент. После этого артистка задалась вопросом о том, а не заняться ли ей карьерой исполнительницы.

Стоит отметить, что мнения пользователей на этот счет разделились. Одни поклонники посоветовали гимнастке оставить затею. Другие фанаты, напротив, уверены, что талантливый человек показывает во всем успехи. Подписчики ведущей считают, что ей нужно обязательно подумать над сменой амлпуа.