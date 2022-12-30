Ляйсан Утяшева задумалась о том, чтобы стать известной певицей

Наркологи рассказали, почему на следующее утро после застолья похмелье испытывают не все. Как пишут РИА Новости, дело в отличии синдрома хронического
Висцеральным называют такой вид жира, который накапливается у человека в брюшной полости. Избавление от жира имеет очень важное значение для
По данным издания «Известия», учёные нашли у россиян ранее неизвестную мутацию благодаря ДНК-тестированию. Имеено она приводит к болезни Шарко – Мари
В 2022 году российский концертный рынок сократился более чем на 30%, преимущественно из-за отъезда известных артистов из страны и запрета на
Издание «Вокруг ТВ» составило ТОП_7 самых популярных российских телешоу уходящего 2022 года. Уровень популярности программы оценивался интересом
Поп-король российской эстрады Филипп Киркоров рассказал о своих отношениях с певицей Азизой. Некоторое время в Сети распространялись сплетни о том,
Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский в комментарии Peterburg News заявил, что для горожан каждый снегопад создает
Один из заместителей руководителя российского правительства и министр промышленности и торговли Мантуров сделал заявление о планах относительно
Начальник Главного управления разведки Министерства оборона Украины Кирилл Буданов на днях посетил передовые позиции Вооруженных Сил Украины в
В Северной Корее проходит пленум центрального комитета рабочей партии государства. На нем с докладом выступил политический руководитель КНДР Ким Чен
ОБСУДИТЬКомментарии для сайта Cackle