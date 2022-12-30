Мари Краймбрери поделилась новыми снимками с бойфрендом после слухов о романе с Давой

Мари Краймбрери не любит демонстрировать каждый свой шаг. Но на днях в личном микроблоге певица поделилась романтичными фотографиями с загадочным возлюбленным.

30-летняя артистка опубликовала новую фотосессию, на которой она нежно обнимается с неким высоким мужчиной. Лицо избранника исполнительница тщательно спрятала под капюшон, поэтому подписчики так и не смогли понять, с кем именно позирует звезда.

«Смотри, какими счастливыми можем быть», — подписала фото исполнительница.

После этого у поклонников возникло к ней еще больше вопросов.