Мари Краймбрери поделилась новыми снимками с бойфрендом после слухов о романе с Давой

30-летняя артистка опубликовала новую фотосессию, на которой она нежно обнимается с неким высоким мужчиной. Лицо избранника исполнительница тщательно спрятала под капюшон, поэтому подписчики так и не смогли понять, с кем именно позирует звезда.
После этого у поклонников возникло к ней еще больше вопросов.
О романе Мари с блогером Давой заговорили еще в начале года. Пара познакомилась на съемках шоу «Дуэты» на телеканале «Россия 1». Музыканту понравилась Краймбрери и он пригласил ее на свидание.
Артисты не афишируют свои отношения, но не раз появлялись вместе на музыкальных премиях и светских тусовках. Еще они вместе путешествовали. Поговаривают, что Манукян возил девушку в Армению для знакомства с родственниками.
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