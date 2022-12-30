Настя Ивлеева определила победителя российского реалити-шоу «Сердце Ивлеевой»

На канале «Пятница» сегодня заверишось реалити-шоу «Сердце Ивлеевой», которое выходило каждую пятницу в 19.00. Во время проекта самые достойные мужчины боролись за право стать возлюбленным известной телеведущей Анастасии Ивлеевой.

Спустя множество свиданий, мук выбора, разочарований, страстей и поцелуев блогерша определилась. Всем остальным участникам предпочла своего экс-бойфренда Алексея Зловедова. Именно с ним звезда пыталась построить отношения до того, как к ней пришла слава и популярность.

Комментируя принятое решение, Ивлеева заявила, что это все «очень жестко». На эмоциях Настя также сказала, что, по всей видимости, все, что случилось с ней в жизни, должно было произойти ради их с Алексеем новой встречи.

Что будет с парой за пределами проекта и смогут ли они в реальной жизни остаться вместе, пока неизвестно.