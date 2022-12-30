Новосибирский школьник стал победителем шоу «Танцы» на ТНТ

Как рассказала мать мальчика Яна Хотькова, Даниил с пяти лет занимается хореографией. С шести лет он увлекся брейкингом, изучает хип-хоп, хаус, крамп, локинг.

13-летний мальчик - участник различных конкурсов, а также чемпионатов по танцам. Хотьков является действующим чемпионом Сибири, входит в тройку финалистов чемпиона РФ по брейкингу. Он выступает под псевдонимом Bboy Joker, поскольку с детства любит этого персонажа.

По словам женщины, сын выступал под песню «А дождь на окнах рисует». Несмотря на то, что на подготовку танца у школьника было несколько часов, он смог покорить жюри и заслуженно стал победителем.