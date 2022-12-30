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Певица Ольга Бузова поцеловала Тимура Батрутдинова на премьере фильма «СамоИрония судьбы»

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Певица Ольга Бузова поцеловала Тимура Батрутдинова на премьере фильма «СамоИрония судьбы»
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Фото из открытых источников

В Москве 29 декабря вечером состоялась презентация долгожданной пародийной комедии «СамоИрония судьбы» от канала ТНТ. На ней собрались исполнители главных ролей, а также их друзья и многочисленные репортеры.

C нетерпением все собравшиеся ждали Ольгу Бузову, которая в картине сыграла Галю, и исполнителя роли Жени Лукашина — Тимура Батрутдинова. Появились они на мероприятии вместе. К восторгу всех собравшихся телеведущая обняла резидента Comedy Club, а затем и вовсе крепко прижала и поцеловала в губы.

Впрочем, в этот вечер юморист был настолько популярным, что не одна Ольга захотела покрасоваться на фоне Тимура. Еще одна участница «Дома-2» Алена Водонаева также прильнула к Батрутдинову. Шоумен обнял сзади Алену, положив руки на ее бедра.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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