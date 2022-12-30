Певица Ольга Бузова поделилась своим заветным желанием, а Филипп Киркоров устал от образа Ипполита

Многие знаменитости на днях собрались в кинотеатре «Москва» на премьере кинофильма «СамоИрония судьбы». Комедийная пародия выйдет на экраны 31 декабря 2022 года и ее с нетерпением ждут зрители.

Снять картину решил канал ТНТ, сославшись на то, что старая классика — всегда хорошо, но можно посмотреть что-то новое. Многим такая идея показалась не самой уместной, поэтому ленту еще до выхода на экраны окрестили скандальной.

Главная роль досталась Филиппу Киркорову. Своим нарядом Филипп Киркоров привлек внимание общественности. Видно, поп-кроль так устал от образа Ипполита, что решил сменить меховую шапку-ушанку на наряд total black с блестящим украшением на груди.

Ольга Бузова, которая сыграла невесту Жени Лукашина, также, как и положено, появилась на красной дорожке. Поющая ведущая неоднократно заявляла, что мечтает исполнить серьезную роль в кино или театре, но пока это время не наступило.

И хотя Новый год пока не наступил, звезда воспользовалась шансом и пожелала себе «испытать счастье быть любимой мужчиной» в 2023 году. Заодно певица поздравила всех своих поклонников с грядущими праздниками.



