Покинувший шоу «Сердце Ивлеевой» фаворит рассказал, почему у него не сложились отношения с Настей

На российском телевидении не так давно стартовал новый проект «Сердце Ивлеевой». В реалити-шоу за сердце Насти Ивлеевой боролось несколько успешных мужчин. До конца проекта смогли дойти Алексей Зловедов, Андрей Кеча.

Евгений Бобков, один из экс-участников телешоу, который покинул его за шаг до финала, рассказал, почему ему так не удалось завоевать внимание знаменитого блогера. Как оказалось, Настя увидела видеоролик экс-жены парня, где супурга обвиняет его в желании как можно больше прохайпиться на имени телеведущей и неплохо на этом заработать.

После такого заявления экс-возлюбленной Ивлеева решила, что молодой человек отправится домой. Как сказала звезда, участнику нужно разобраться с личной жизнью.

Сам Бобков признался, что успел проникнуться к девушке теплыми чувствами. Евгения поразила честность, доброта и энергичность Насти.