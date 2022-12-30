РБК: Продавцы концертных билетов заявили о потере более 30% известных российских артистов

В 2022 году российский концертный рынок сократился более чем на 30%, преимущественно из-за отъезда известных артистов из страны и запрета на выступления некоторых музыкантов, большинство из которых собирали стадионы. Об этом РБК сообщил Михаил Минин, который является главой «МТС Энтертейнмент».

После начала СВО ряд артистов отменили, перенесли концерты и уехали из РФ. Алла Пугачева и Максим Галкин (признан иноагентом) уехали в Израиль с детьми. В Израиль также уехала Земфира и юморист Семен Слепаков. Чулпан Хаматова переехала в Латвию. Рэпер Face сообщил, что больше не будет вести концертную деятельность в России и покинул страну. Участники Little Big живут в США и там выступают.

Сразу после объявления частичной мобилизации певица Валерия сообщила об отмене выступлений на ближайшее время. Такое же решение принял Стас Михайлов. Элджей отменил осенний тур из 20 шоу.

Кроме того, появились так называемые черные списки звезд, выступления которых запрещены. Среди них Валерий Меладзе, группа ДДТ, певица Manizha, рок-группа «Би-2», Noize MC, Oxxxymiron.