Состояние телеведущего РФ Бориса Корчевникова резко ухудшилось после операции на голове

Телеведущий, актер, журналист Борис Корчевников в течение нескольких лет страдает от серьезных проблем со здоровьем. Но несмотря на недуг он продолжает работать на ТВ над своей программой «Судьба человека». Во время очередной съемки гости в студии заметили, что состояние ведущего резко ухудшилось.

Присутствующие люди отметили, что Борис с трудом формировал даже самые простые вопросы. Когда Корчевников брал интервью у Алексея Глызина, во время беседы он постоянно заикался, пришептывая. Также было заметно, что у актера периодически дергались уголки глаз и рта.

"Что с речью у ведущего?", "Что у Бориса с мимикой?", "Борис перенес сложное лечение, поэтому так", — написали зрители передачи в соцсетях.

Стоит сказать, что у ведущего в 2015 году обнаружили опухоль. Это новообразование повлияло на слух и мимику.

После недавно перенесенной операции на голове (трепанации черепа), которая прошла в 2022 году, телеведущий признавался, что ему теперь сложнее дается коммуникация с людьми. Но он надеется, что самая серьезная стадия лечения осталась позади.