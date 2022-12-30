Стас Намин: «Есть такое опасение, что наступает крах цивилизации»

В СМИ Стаса Намина часто называют человеком эпохи Ренессанса, ведь ему удается в разных видах творческой деятельности (кино, театр, фотография, живопись, музыка) достичь мирового уровня и известности. В своем последнем интервью артист порассуждал на тему современного поколения и будущем цивилизации.

Думаю, человечество переживает не самый радостный виток развития. У меня есть такое опасение, что может даже наступить крах цивилизации. Почему сами люди разрушают свою цивилизацию, а не сохраняют ее, как пчелы, муравьи, микробы? Разрушается моральный облик человечества, который может повлиять на физиологию в будущем. Сексуальные меньшинства становятся нормой, культивируются законами, что сильно меняет общество. Механизм человеческой репродукции, который заложен природой, оказывается постыдным во многих “развитых” системах.

По словам музыканта, есть ощущение, что это новый запрограммированный виток развития, новый путь, который принципиально изменит человеческую природу и решит «неразрешимые» задачи, в том числе перенаселение, войны.

Сегодняшние технологии, искусственный интеллект, биороботы могут сформировать новый общественный уклад, сделать мир другим, - говорит он.



