Звезда группы Hi-Fi Татьяна Терешина назвала свой развод самым хорошим событием в 2022 году

Звезда группы Hi-Fi Татьяна Терешина назвала свой развод самым хорошим событием в уходящем 2022 году. Как призналась певица в личном микроблоге, сейчас она мечтает о мире.

«Год этот, конечно же, сильно другой, чем все предыдущие. Мысль сейчас одна — скорее бы мир. Давайте это все загадаем под бой курантов. В этом году развелась с мужем спустя 4,5 года совместной жизни. Конечно же, достижением это не назовешь, но, возможно, это самое хорошее, что со мной за этот год случилось. Идем теперь дальше», — написала артистка в соцсети.

Напомним, в августе 2021 Татьяна публично заявила, что она не испытывает чувств к супругу Олегу Курбатову, поэтому и хочет развестись. Через несколько недель Терешина передумала и отметила, что муж ее «влюбляет заново в себя».

Ровно через год, в августе 2022 года, исполнительница заявила, что теперь приняла окончательное решение и уходит от бизнесмена из-за его инфантильности. У супругов есть общий ребенок Арсений-Остап, ему три года. Также от телеведущего Славы Никитина у артистки есть дочь Айрис.