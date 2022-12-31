Елизавете Боярской прогнозируют скорое завершение ее актерской карьеры

Елизавета Боярская пошла влюблена в кинематограф. Актриса пробует себя в различных амплуа, только предложения не льются рекой. После дебюта артистка снялась примерно в 70-ти проектах, однако ни один из ни не стал успешным.

Кинокритик Оксана Огапова считает, что пока Елизавете не везет с ролями, поскольку за актерскую карьеру она не нашла «своего режиссера». Сейчас Боярская должна постараться избежать забвения, а времени осталось немного. Сделать это нужно только самой, знаменитый папа не поможет.

«Пока мне кажется, что ей не везет с проектами. Роли в «Иронии судьбы», а также «Анне Карениной» весьма шаблонные. Останется в истории она? Сказать сложно. Работ, которые ее раскрыли, пока то не было. Ей найти нужно сценариста, режиссера, который и поможет раскрыться», - считает Огапова.

Отметим, что за последние два года актриса приняла участие лишь в пяти кинокартинах. Так что все-таки ей нужно прислушаться к словам кинокритика, пока не поздно.