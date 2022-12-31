50-летняя артистка Дарья Повереннова поделилась своими секретами красоты и молодости

Наркологи рассказали, почему на следующее утро после застолья похмелье испытывают не все. Как пишут РИА Новости, дело в отличии синдрома хронического
Беженцы из Украины столкнулись с открытой ненавистью на территории Германии. Об этом сегодня, 30 декабря, пишет «МК». По информации издания, в МВД
Висцеральным называют такой вид жира, который накапливается у человека в брюшной полости. Избавление от жира имеет очень важное значение для
Певица Вера Брежнева, жена Константина Меладзе, удивила и даже шокировала своих фанатов, разместив в соцсети домашнее видео с маленькими грудничками.
Издание «Вокруг ТВ» составило ТОП_7 самых популярных российских телешоу уходящего 2022 года. Уровень популярности программы оценивался интересом
Поп-король российской эстрады Филипп Киркоров рассказал о своих отношениях с певицей Азизой. Некоторое время в Сети распространялись сплетни о том,
Британский наемник Шариф Амин (Shareef Amin) по кличке «Рэмбо», который воевал за Киев, три месяца находится в одном из госпиталей в Бристоле после
Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (настоящая фамилия Гиркин) записал видео, на котором уже в качестве военного эксперта подвел итоги года
Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 30 декабря 2022 года, провел заседание Ставки верховного главнокомандующего (СВГ). Такую информацию
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, подводя итоги уходящего года в одном из телеэфиров, заявил, что самая сложная задача для города сегодня
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