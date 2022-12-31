50-летняя артистка Дарья Повереннова поделилась своими секретами красоты и молодости

Своим внешним видом может похвастаться 50-летняя актриса театра и кино Дарья Повереннова. Артистка часто делится пикантными снимками в социальных сетях и нередко появляется на публике в откровенных стильных нарядах.

Звезда кино не скрывает, что она правильно питается, регулярно занимается спортом. Также знаменитость не забывает о походах к профессиональным косметологам.

Дарья призналась, что прикладывает много усилий, чтобы сохранять красоту и молодость. К примеру, актриса неоднократно прибегала к нитевому лифтингу и филлерам, хотя подобными процедурами старается не злоупотреблять для того, чтобы со временем лицо не превратилось в маску.

«Филлеры в места, где ушел объем, носослезная борозда, к примеру. Могу сделать, чтобы объем восстановить. Филлеры в щеки, губы... Мне говорят: «у вас щеки!». У меня щеки были всю жизнь», - заявила дива.

Также Повереннова последние несколько лет практикует регулярные пробежки. А максимальная дистанция составляет 4 километра. Хотя еще 6-7 лет назад знаменитость не являлась приверженцем активного образа жизни.