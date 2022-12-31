В ООН принят новый бюджет

В Организации объединенных наций состоялось принятие очередного бюджета на следующий, 2023 год. В нем определена денежная сумма в размере 3,4 миллиарда долларов. Об этом рассказала представитель пресс-службы генеральной ассамблеи организации Кубияк.

Отмечается, принятие нового бюджетного документа не потребовало голосования всех участников организации. По принятым правилам было достаточно согласия с содержанием бюджета пятого комитета ООН. Руководитель 77 сессии генеральной ассамблеи Кереши обратился к комитету после принятия документа и прокомментировал его решение.

«Я благодарю Пятый комитет… за то, что они обеспечили адекватное финансирование нашей организации для борьбы с многочисленными взаимосвязанными кризисными ситуациями, с которыми сталкивается мир», – отметил он.

Уточняется, что размер бюджета на следующий год несколько увеличен по сравнению с нынешним, который составил 3,1 миллиарда долларов.