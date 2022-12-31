В ООН принят новый бюджет

Наркологи рассказали, почему на следующее утро после застолья похмелье испытывают не все. Как пишут РИА Новости, дело в отличии синдрома хронического
Висцеральным называют такой вид жира, который накапливается у человека в брюшной полости. Избавление от жира имеет очень важное значение для
Беженцы из Украины столкнулись с открытой ненавистью на территории Германии. Об этом сегодня, 30 декабря, пишет «МК». По информации издания, в МВД
Юлия Барановская вместе с Александром Гордоном не первый год ведут программу "Мужское/Женское". За все это время ведущие смогли стать друг другу не
В 2022 году российский концертный рынок сократился более чем на 30%, преимущественно из-за отъезда известных артистов из страны и запрета на
Издание «Вокруг ТВ» составило ТОП_7 самых популярных российских телешоу уходящего 2022 года. Уровень популярности программы оценивался интересом
Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский в комментарии Peterburg News заявил, что для горожан каждый снегопад создает
Один из заместителей руководителя российского правительства и министр промышленности и торговли Мантуров сделал заявление о планах относительно
Британский наемник Шариф Амин (Shareef Amin) по кличке «Рэмбо», который воевал за Киев, три месяца находится в одном из госпиталей в Бристоле после
Аналитики американского Института изучения войны (ISW) представили свой новый доклад о ходе вооруженного конфликта. Примечательно, что в нем идет
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