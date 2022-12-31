Американский политический деятель Янг в социальных сетях написал, что руководитель НАТО, секретарь этого блока Столтенберг должен быть привлечен к уголовной ответственности по обвинению в совершении военных преступлений. Янг считает, что он должен быть судим международным трибуналом в Гааге и ему следует вынести приговор о заключении на 30 лет.

Политолог Белоусов, комментируя эти заявления, отметил, что интерес в сложившейся ситуации вызывает место, которое занимает Янг в политической системе США. Он входит в демократическую партию и относится к ее внутренней оппозиции. Янг подвергает критике как киевский режим, так и нынешние американские политические власти.

«Взгляды Янга действительно можно назвать социалистическими. Этот политик считает, что нужно смотреть правде в глаза и признать ошибочность политики США и НАТО относительно Украины. Несомненно, его фигура вызывает раздражение у Киева и сторонников поддержки Украины в США – его даже внесли в список "российских пропагандистов", – отметил Белоусов.