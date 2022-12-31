Журналисты The Economist выразили мнение о геополитической ситуации

Журналисты издания The Economist опубликовали материал, на основании которого доказывают, что в геополитической ситуации на международной арене начинается новый период. Они полагают, что те порядки во внешнеполитической сфере, которые устанавливали американские политические власти, продемонстрировали свою несостоятельность.

С другой стороны, авторы отмечают, что между Российской Федерацией и Китаем происходит все большее сближение в разных сферах, в том числе в оборонной. Они указали на совместные учения российских и китайских войск. Эти процессы на международной арене, по мнению журналистов, будут продолжаться и приведут к формированию новой геополитической ситуации.

«Москва и Пекин регулярно проводят военные учения, и высокопоставленные американские руководители считают, что две страны будут неизбежно сближаться», – написали авторы публикации.