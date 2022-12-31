Актриса Анастасия Макеева показала свой украшенный к Новому году загородный дом

В своих соцсетях известная российская актриса театра и кино Анастасия Макеева поделилась с фанатами новыми снимками. Она показала, как украсила свой загородный дом к Новому году. Также артистка рассказала, как занимается подготовкой к грядущим праздникам.

По словам актрисы, основную часть украшений установил ее любимый муж. Супруги полностью украсили участок особняка и интерьер, осталось только нарядить елку. Анастасия даже сделала полный видеоотчет для подписчиков. На кадрах выглядит Макеева очень счастливой. Также она призналась, что безумно благодарна Роману Малькову, который с энтузиазмом и ответственностью подошел к этому делу.

Поклонники оставили много положительных комментариев. Подписчики оценили работу звездной пары, которую они проделали своими руками. Интернет-пользователи отметили, что Анастасии и Роману действительно удалось воссоздать на участке зимнюю сказку.