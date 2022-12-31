Алексей Зловедов раскрыл, встречается ли он с Настей Ивлеевой и что их связывает

Вчера завершился показ романтического реалити-шоу «Сердце Ивлеевой». 12 мужчин попытались добиться расположения телеведущей, но из всех претендентов невеста выбрала экс-бойфренда.

Настя познакомилась с Алексеем Зловедовым еще задолго до своей популярности. Ивлеева призналась, что была без памяти влюблена в манекенщика, чье лицо украшало весь Питер. Но отношения пары резко оборвались. Парень улетел за границу строить карьеру и даже толком не попрощался с возлюбленной.

В проекте «Пятница!» Алексей отправился, чтобы исправить ошибку. Сперва блогер с недоверием отнеслась к чувствам Зловедова и подарила страстные поцелуи другим участникам. Но после многих испытаний и проверок на искренность 29-летнему парню удалось покорить сердце блондинки.

После того, как Алексей одержал победу на телешоу, он сообщил, что касательно его отношений с Анастасией он не будет давать никаких комментариев. На вопрос журналистов о грядущих праздниках, он ответил, что намерен отмечать Новый год со своей семьей.