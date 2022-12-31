Американский журнал Billboard оценил выступление Валиевой в образе из сериала «Уэнсдей»

Недавно на американской стриминговой платформе Netflix вышел новый телесериал «Уэнсдей». Он стремительно становил рекорд по просмотрам за первую неделю после своего премьерного показа. В ленте прозвучало несколько композиций, которые в Сети стали вирусными.

На днях фигуристка Камилла Валиева исполнила программу по фигурному катанию в стиле сериала «Уэнсдей» и этот номер прокомментировал авторитетный журнал Billboard. 16-летняя звезда на льду воссоздала танец по мотивам этого сериала — повторила все, вплоть до движений рук, аналогичного вечернего платья в готическом стиле, черных косичек.

Стоит отметить, что выступала Валиева под песню Люкса Интериора, который и исполнял знаменитую мелодию в сериале. Именно под этот хит многие знаменитости записали танцевальные ролики после просмотра картины.

Зрители ледового шоу также по достоинству оценили выступление фигуристки. Некоторые аплодировали ей стоя.

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