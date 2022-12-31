Блогер Настя Ивлеева заявила, что оставит всех экс-бойфрендов в уходящем 2022 году

Блогер, телеведущая и актриса Настя Ивлеева приняла участие новом в реалити-шоу, где подбирала себе женихов. Несмотря на то, что в проекте был назван победитель, личная жизнь звездной блондинки пока что остается загадкой. Знаменитость согласилась дать только один комментарий на эту тему.