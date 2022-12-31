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Гололед и скользкие тротуары стали «предновогодним подарком» Беглова петербуржцам

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Гололед и скользкие тротуары стали «предновогодним подарком» Беглова петербуржцам
Санкт-Петербург
Фото из открытых источников

На фоне оттепели и мокрого снега с дождем на улицах Санкт-Петербурга наблюдается усиление гололедицы и, как следствие, возрастает уровень травмоопасности. Согласно прогнозу синоптиков, такая погода сохранится в Северной столице до 2 января.

О потеплении главный синоптик города Александр Колесов сообщал еще утром 30 декабря, предупредив жителей города об осадках в виде дождя и гололеде. Как отмечает специалист, обратный ход температуры воздуха в сторону отрицательных значений намечается только в ночь на 2 января. При этом уже завтра циклон «Liddy» принесет в Петербург очередные дожди.

В Смольном в связи с «температурными качелями» ранее объявляли «желтый» уровень погодной опасности, попросив всех жителей проявлять особую осторожность при перемещении по городу. Стоит отметить, что на фоне системных проблем с уборкой города в зимний период при таких резких перепадах температур петербуржцам действительно следует быть более бдительными.

СМИ неоднократно писали о неэффективной работе городских служб по уборке снега и обработке дорог и тротуаров противогололедными материалами, что приводит к увеличению уровня травмоопасности и количества ДТП. Очередное потепление, сопровождающееся мокрым снегом и дождем, только усугубит ситуацию, в очередной раз превратив Северную столицу в один большой «каток».

Напомним, власти Петербурга в лице профильных чиновников Смольного и губернатора Александра Беглова регулярно отчитывались о закупках дополнительных единиц специализированной техники, однако так и не смогли к началу декабря решить вопрос с нехваткой дворников и механизаторов. В связи с этим коммунальные службы вновь оказались неспособны своевременно и качественно убирать город в условиях снегопадов и гололедицы. А новые прогнозы синоптиков указывают на то, что скользкие улицы станут очередным «предновогодним подарком» градоначальника петербуржцам.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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