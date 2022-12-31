Ирина Винер: «В 2022 году меня очень порадовали полученные санкции против России»

Ирина Винер, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, подвела итоги уходящего года для отечественного спорта.

Меня полученные санкции против РФ очень порадовали. Благодаря им смогли изменить программы в сторону усложнения, в сторону большего эмоционального заряда, выражения «назад в будущее». Сумели сделать программы еще со времен Алины Кабаевой и Юлии Барсуковой. Теперь их представляем как на соревнованиях, так и на наших концертах. Все говорят об открытии - дороге к новому искусству, о художественной гимнастике под живую музыку. Апофеозом всех восьми концертов было участие с Надеждой Бабкиной, хором Турецкого, ансамблем «Кватро». 29 декабря 2022 года состоялся концерт с Ильдаром Абдразаковым, проходил он о Дворце художественной гимнастики при аншлаге. Было красивое зрелище!

Расстроило отношение к РФ и к спортсменам. Самое большое разочарование, что выступать детям за рубежом нельзя. Получается, что дети санкционированы. Это ни в какие рамки уже! Политика касаться спортсменов не должна ни в одной стране. Остается развести руками, сказать: «нельзя обижать детей, ведь это лучшие люди на всей земле!». От 2023 года я лично жду новых концертов, программ, соревнований. Хочу поехать по всей стране с концертом с детьми, чтобы это увидела вся Россия.