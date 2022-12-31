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Ирина Винер: «В 2022 году меня очень порадовали полученные санкции против России»

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Ирина Винер: «В 2022 году меня очень порадовали полученные санкции против России»
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Фото из открытых источников

Ирина Винер, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, подвела итоги уходящего года для отечественного спорта.

Меня полученные санкции против РФ очень порадовали. Благодаря им смогли изменить программы в сторону усложнения, в сторону большего эмоционального заряда, выражения «назад в будущее». Сумели сделать программы еще со времен Алины Кабаевой и Юлии Барсуковой. Теперь их представляем как на соревнованиях, так и на наших концертах. Все говорят об открытии - дороге к новому искусству, о художественной гимнастике под живую музыку. Апофеозом всех восьми концертов было участие с Надеждой Бабкиной, хором Турецкого, ансамблем «Кватро». 29 декабря 2022 года состоялся концерт с Ильдаром Абдразаковым, проходил он о Дворце художественной гимнастики при аншлаге. Было красивое зрелище!
Расстроило отношение к РФ и к спортсменам. Самое большое разочарование, что выступать детям за рубежом нельзя. Получается, что дети санкционированы. Это ни в какие рамки уже! Политика касаться спортсменов не должна ни в одной стране. Остается развести руками, сказать: «нельзя обижать детей, ведь это лучшие люди на всей земле!». От 2023 года я лично жду новых концертов, программ, соревнований. Хочу поехать по всей стране с концертом с детьми, чтобы это увидела вся Россия.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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