Лайма Вайкуле надела парик и превратилась в настоящего двойника Аллы Пугачевой

По слухам, певица сейчас проходит лечение химиотерапией. Из-за агрессивных лекарств она лишилась волос. Этот недостаток Лайма тщательно скрывает. Какое-то время эстрадная звезды ходила в платках, а в последнее время показывалась на публике с короткой стрижкой.
Когда поклонники поинтересовались, стоит ли им беспокоиться за ее здоровье, Вайкуле с тревогой ответила:
Несмотря на опасность рецидива рака груди, 68-летняя артистка продолжает свою творческую деятельность. Недавно она показалась в пышном парике, который будто бы забрала у Примадонны.
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