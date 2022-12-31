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Лайма Вайкуле надела парик и превратилась в настоящего двойника Аллы Пугачевой

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Лайма Вайкуле надела парик и превратилась в настоящего двойника Аллы Пугачевой
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Фото из открытых источников

Лайма Вайкуле провела свой очередной сольный концерт. Внезапно артистка одела парик, в котором ранее никогда не была замечена. Из-за него исполнительница сильно изменилась и превратилаьс в двойника Аллы Борисовной Пугачевой.

По слухам, певица сейчас проходит лечение химиотерапией. Из-за агрессивных лекарств она лишилась волос. Этот недостаток Лайма тщательно скрывает. Какое-то время эстрадная звезды ходила в платках, а в последнее время показывалась на публике с короткой стрижкой.

Когда поклонники поинтересовались, стоит ли им беспокоиться за ее здоровье, Вайкуле с тревогой ответила:

«Вместо того, чтобы говорить что-либо, я только скажу это: молитесь за меня! Я буду очень счастлива и скажу вам спасибо, ведь тоже за всех вас молилась».

Несмотря на опасность рецидива рака груди, 68-летняя артистка продолжает свою творческую деятельность. Недавно она показалась в пышном парике, который будто бы забрала у Примадонны.

 


Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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