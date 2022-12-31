Надя Ручка впервые честно высказалась о своем муже. Певица сравнила своего супруга со старикашкой, у которого все по полочкам.

Несколько месяцев назад участница женской группы «Блестящие» отметила деревянную свадьбу с Денисом Боярко, котрый является менеджером одной из крупных нефтяных компаний. Мужчина на восемь лет младше супруги, но даже немаленькую разницу в возрасте пара не ощущает. Напротив, кажется, что старшим в семье является именно муж.

По словам Нади, у него все четко по полочкам, а у нее «жизнь больше в розовом цвете». Поэтому нередко она ощущает себя младшей рядом со взрослым и опытным мужчиной. Муж мудро относится к жизни, к решению проблем подходит основательно. Он занудливый в скрупулезности выстраивания жизни по расписанному плану.

Где-то старше он, где-то страше я в возрасте. Частенько говорю: ты, конечно, у меня старикашка. Все у тебя всегда четко...», — призналась Ручка.