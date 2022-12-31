Новогодний выпуск шоу Comedy Club на канале ТНТ проведут певица Клава Кока и комик Павел Воля

31 декабря 2022 года в 23:00 на телеканале ТНТ выйдет праздничный выпуск шоу Comedy Club. Завершится он после боя курантов. Гостей ждут трудные и порой издевательские конкурсы. Вести новогодний выпуск будут певица Клава Кока и Павел Воля.

«Много лет сидела в зале в качестве гостьи, сегодня ведущая, этому я очень рада, ведь мне не придется страдать в конкурсах. Теперь буду смотреть, как другие страдают! Спасибо за этот новогодний подарок», — написала артистка.

В сегодняшнем выпуске Гарик Харламов соберет команду из звезд, чтобы соревноваться против команды резидентов Comedy Club. Соперники поборются главный приз. Какой именно, это сюрприз.

Команда Харламова: Ида Галич, Оля Бузова, Александр Ревва, Марина Федункив, Катя IOWA, Ваня Дмитриенко, Витя АК, Юлианна Караулова.

Команда Comedy: Тимур Батрутдинов, Демис Карибидис, Марина Кравец, Андрей Бебуришвили, а также Костя Бутусов и другие комики.

Ляйсан Утяшева и Екатерина Скулкина выступят из зрительного зала в качестве жюри.