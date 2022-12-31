Yandex.RTB

Ольга Бузова раскрыла новый быстрый способ похудения

Image 16+
Ольга Бузова раскрыла новый быстрый способ похудения
Знаменитости
Фото из открытых источников

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова своей многомиллионнной армии поклонников новый способ похудения. Теледива рассказала, как можно легко и быстро сбросить лишний вес перед Новым годом и рождественскими праздниками.

По словам экс-звезды Дома-2, она вместе со своей подругой пошли в баню в надежде хоть немного похудеть. Кадрами из парилки Ольга поделилась с подписчиками в Instagram (социальная сеть, которая запрещена в РФ).

"Я хотела немного похудеть к Новому году, однако как получилось. Я вновь поправилась, поэтому очень рассчитываю на сегодняшнюю баню. Я не ем больше, хотя все мы любим колбасу", – сказала в опубликованном видеоролике артистка.

Отметим, что внешние изменения Ольги прокомментировал пластический хирург Александр Вдовин. Он уверен, что 36-летняя ведущая неоднократно делала операции, в том числе ринопластику, вмешательство по коррекции формы скул и щек. Также, по его словам, имела место угментация филерами, а едва заметные впадины под скулами говорят об удалении комков Биша.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Собчак призналась, что у нее впервые в жизни нет настроения отмечать Новый год 2023

Сегодня, 15:05

Ольга Бузова раскрыла новый быстрый способ похудения

Сегодня, 14:52

Блогерша Настя Ивлеева оставит всех своих бывших парней в 2022 году

Сегодня, 13:47

StarHit: Актер Алексей Панин сообщил, что хочет жить в России, но останется в Европе

Сегодня, 12:53

Телеведущий Иван Ургант снова вернулся на российские телеэкраны в роли Карлсона

Сегодня, 12:48

Алексей Зловедов раскрыл, встречается ли он с Настей Ивлеевой и что их связывает

Сегодня, 12:35

Певцы Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов отпраздновали семилетнюю годовщину своей свадьбы

Сегодня, 12:12

Актриса Анастасия Макеева показала свой украшенный к Новому году загородный дом

Сегодня, 11:56

Жена Константина Меладзе Вера Брежнева показала фотографию с маленькими двойняшками

Сегодня, 11:00

Новогодний выпуск телешоу Comedy Club на ТНТ проведут певица Клава Кока и комик Павел Воля

Сегодня, 10:40

Американский журнал Billboard оценил выступление Валиевой в образе из сериала «Уэнсдей»

Сегодня, 10:19

37-летней Елизавете Боярской критики прогнозируют скорое завершение ее актерской карьеры

Сегодня, 10:09

Худяков: Крупная звезда намерена покинуть Россию вслед за народной артисткой Аллой Пугачевой

Вчера, 23:15

Российская телеведущая Настя Ивлеева выбрала победителя в телешоу «Сердце Ивлеевой»

Вчера, 22:22

Певица Ольга Бузова поцеловала Тимура Батрутдинова на премьере фильма «СамоИрония судьбы»

Вчера, 22:13

55-летнийроссийский певец Филипп Киркоров показал дорогие перстни с драгоценными камнями на публике

Вчера, 15:42

Певица Мари Краймбрери опубликовала в социальной сети снимки с неизвестным мужчиной

Вчера, 15:11

Актер Максим Аверин признался, что его мама мечтала, что он женится на Марии Порошиной

Вчера, 15:09

Новосибирский школьник стал победителем шоу «Танцы» на ТНТ

Вчера, 14:49

Певица Ольга Бузова поделилась своим заветным желанием, а Филипп Киркоров устал от образа Ипполита

Вчера, 14:40

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
«РИА Новости»: Выяснилось, что похмелье делает с организмом человека
  • 29-12-2022, 08:42

«РИА Новости»: Выяснилось, что похмелье делает с организмом человека

Наркологи рассказали, почему на следующее утро после застолья похмелье испытывают не все. Как пишут РИА Новости, дело в отличии синдрома хронического

Сладости и 10 других продуктов, которые препятствуют избавлению от жира на животе
  • 29-12-2022, 21:23

Сладости и 10 других продуктов, которые препятствуют избавлению от жира на животе

Висцеральным называют такой вид жира, который накапливается у человека в брюшной полости. Избавление от жира имеет очень важное значение для

«МК»: Беженцы из Украины на территории Германии столкнулись с открытой ненавистью
  • Вчера, 15:45

«МК»: Беженцы из Украины на территории Германии столкнулись с открытой ненавистью

Беженцы из Украины столкнулись с открытой ненавистью на территории Германии. Об этом сегодня, 30 декабря, пишет «МК». По информации издания, в МВД

РБК: Продавцы концертных билетов заявили о потере более 30% известных российских артистов
  • Вчера, 10:02

РБК: Продавцы концертных билетов заявили о потере более 30% известных российских артистов

В 2022 году российский концертный рынок сократился более чем на 30%, преимущественно из-за отъезда известных артистов из страны и запрета на

Самым популярным российским шоу в России 2022 года стали «Звезды в Африке»
  • 29-12-2022, 13:41

Самым популярным российским шоу в России 2022 года стали «Звезды в Африке»

Издание «Вокруг ТВ» составило ТОП_7 самых популярных российских телешоу уходящего 2022 года. Уровень популярности программы оценивался интересом

Российский певец Филипп Киркоров впервые проинформировал о своем романе с певицей Азизой
  • 29-12-2022, 20:03

Российский певец Филипп Киркоров впервые проинформировал о своем романе с певицей Азизой

Поп-король российской эстрады Филипп Киркоров рассказал о своих отношениях с певицей Азизой. Некоторое время в Сети распространялись сплетни о том,

Новости партнеров
Новости партнеров
МК: Наемник «Рэмбо» чудом выжил после ранений всех конечностей и легких на Украине
  • Вчера, 16:18

МК: Наемник «Рэмбо» чудом выжил после ранений всех конечностей и легких на Украине

Британский наемник Шариф Амин (Shareef Amin) по кличке «Рэмбо», который воевал за Киев, три месяца находится в одном из госпиталей в Бристоле после

МК: Владимир Зеленский 30 декабря 2022 собрал Ставку из-за скорости действий ВС России
  • Вчера, 15:57

МК: Владимир Зеленский 30 декабря 2022 собрал Ставку из-за скорости действий ВС России

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 30 декабря 2022 года, провел заседание Ставки верховного главнокомандующего (СВГ). Такую информацию

Белорусские политические власти готовы организовать в стране переговоры
  • 28-12-2022, 16:58

Белорусские политические власти готовы организовать в стране переговоры

Заместитель руководителя белорусского внешнеполитического ведомства Назарук заявил, что государство готово предоставить свою территорию в качестве

Итоги года в вопросе строительства метро обернулись для Беглова жесткой критикой со стороны петербуржцев
  • Вчера, 16:20

Итоги года в вопросе строительства метро обернулись для Беглова жесткой критикой со стороны петербуржцев

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, подводя итоги уходящего года в одном из телеэфиров, заявил, что самая сложная задача для города сегодня