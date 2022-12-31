Ольга Бузова раскрыла новый быстрый способ похудения

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова своей многомиллионнной армии поклонников новый способ похудения. Теледива рассказала, как можно легко и быстро сбросить лишний вес перед Новым годом и рождественскими праздниками.

По словам экс-звезды Дома-2, она вместе со своей подругой пошли в баню в надежде хоть немного похудеть. Кадрами из парилки Ольга поделилась с подписчиками в Instagram (социальная сеть, которая запрещена в РФ).

"Я хотела немного похудеть к Новому году, однако как получилось. Я вновь поправилась, поэтому очень рассчитываю на сегодняшнюю баню. Я не ем больше, хотя все мы любим колбасу", – сказала в опубликованном видеоролике артистка.

Отметим, что внешние изменения Ольги прокомментировал пластический хирург Александр Вдовин. Он уверен, что 36-летняя ведущая неоднократно делала операции, в том числе ринопластику, вмешательство по коррекции формы скул и щек. Также, по его словам, имела место угментация филерами, а едва заметные впадины под скулами говорят об удалении комков Биша.

