Опубликован плейлист главных песен 2022 года от Бориса Барабанова

Российский журналист Борис Барабанов поделился с изданием "Коммерсантъ" плейлистом, в который вошли главные песни уходящего года. По его мнению, главной музыкальной темой 2022 года оказались "поиски правды".

Стало известно, что особую популярность получил певец Ярослав Дронов, более известный россиянам как Shaman, с композициями "Встанем" и "Я русский". Кроме того, отметил Барабанов музыкальную группу "Бумбокс" из Украины. Наиболее известные ее треки - "Любила", "Вахтерам", "Безодня".