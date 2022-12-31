Певцы Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов отпраздновали семилетнюю годовщину своей свадьбы

Певица Анна Нетребко много лет выступает на сцене. Оперная дива прославилась на весь мир. Обычно у артистки гастроли расписаны на целый год вперед.

Зачастую с Анной на одной сцене выступает ее муж - азербайджанский тенор, с которым она состоит семь лет в браке. Анна, которая сейчас живет в Вене, 29 декабря трогательно трогательно поздравила супруга с годовщиной свадьбы. Даже если пара находится в разных странах, то всегда держит связь друг с другом. Певица также выложила снимки с торжества, на котором предстала в свадебном платье с фатой. Юсиф облачился в черный классический смокинг.





«Семь лет назад! Полетели дальше, люблю», — написала Нетребко.

«Нужно еще как минимум 77 лет», — ответил Эйвазов.

Фанаты поздравили пару с этим радостным событием.

Напомним, несколько лет назад Юсиф подарил Анне скамейку в Национальном парке в Нью-Йорке. Теперь на ней красуется табличка с именем дивы. Такой роскошный презент обошелся певцу в солидную сумму.