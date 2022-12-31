Россияне выбрали несколько самых любимых фильмов на Новый год

Россияне каждый год 31 декабря включают телевизор для того, чтобы посмотреть самые любимые новогодние фильмы. На первом месте расположился кинофильм Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!».

На втором месте самых любимых картин на новый год оказалась картина Константина Бромберга «Чародеи». Третье место досталось «Карнавальной ночи», также снятой Эльдаром Рязановым.

Четвертое место жители России присудили фильму «Морозко», а пятое место отдали «Новогодним приключениям Маши и Вити».

В десятку вошли ленты «Елки», «Эта веселая планета», «Зигзаг удачи», «Джентльмены удачи», «Вечера на хуторе близ Диканьки».

Примечательно, что в топ-10 «самых любимых отечественных фильмов» попала лишь одна современная картина. Опрос проводили в Сети, включая соцсети канала «Мосфильм. Золотая коллекция». В опросе приняли участие 1142 россиян всех возрастов.

