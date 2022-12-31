Российский канал Cinema представил свой список наилучших зарубежных фильмов 2022 года

Российский телеканал Cinema опубликовал ежегодный топ наилучших иностранных фильмов 2022 года. Рейтинг был составлен на основе показателей 22 киноресурсов с посещаемостью 1,5 млрд пользователей в месяц, информации бокс-офиса и продаж кинокартин на цифровых платформах, включая мнения критиков мировых изданий.

Первое место досталось блокбастеру «Топ Ган: Мэверик». На втором месте драма «Солнце моё» Третья строчка у музыкальной драмы «Тар» Тодда Филда.

На четвертом месте драматическая комедия «Банши Инишерина», пятое место у драмы «Иа», на шестой строчке комедийный экшен «Всё везде и сразу». Седьмое место заняла драма «Без медведей», а восьмое - фантастический хоррор «Нет». У драмы «Событие» девятое место, и последняя строчка в топ у триллера «Решение уйти» .